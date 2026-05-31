Portes ouvertes – Association « Société historique et régionaliste du bas limousin », Association « Société historique et régionaliste du bas limousin », Tulle
Portes ouvertes – Association « Société historique et régionaliste du bas limousin », Association « Société historique et régionaliste du bas limousin », Tulle samedi 19 septembre 2026.
Portes ouvertes – Association « Société historique et régionaliste du bas limousin » 19 et 20 septembre Association « Société historique et régionaliste du bas limousin » Corrèze
Gratuit. 6 personnes maximum.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Exposition de documents anciens, d’objets archéologiques et anciens, ainsi que de photographies issues de fonds documentaires.
Association « Société historique et régionaliste du bas limousin » 9 b rue des Fauvettes, 19000 TULLE Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0649772383 Siège social de l’association « Société historique et régionaliste du bas limousin » éditrice de la revue Lemouzi Parking à toute proximité
Exposition de documents anciens, objets archéologiques et anciens ainsi que photos de fonds documentaires.
© roland pouget
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