Portes ouvertes – Association « Société historique et régionaliste du bas limousin », Association « Société historique et régionaliste du bas limousin », Tulle

Portes ouvertes – Association « Société historique et régionaliste du bas limousin » 19 et 20 septembre Association « Société historique et régionaliste du bas limousin » Corrèze

Gratuit. 6 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Exposition de documents anciens, d’objets archéologiques et anciens, ainsi que de photographies issues de fonds documentaires.

Association « Société historique et régionaliste du bas limousin » 9 b rue des Fauvettes, 19000 TULLE Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0649772383 Siège social de l’association « Société historique et régionaliste du bas limousin » éditrice de la revue Lemouzi Parking à toute proximité

Exposition de documents anciens, objets archéologiques et anciens ainsi que photos de fonds documentaires.

© roland pouget