Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Portes ouvertes – Association « Société historique et régionaliste du bas limousin », Association « Société historique et régionaliste du bas limousin », Tulle

Portes ouvertes – Association « Société historique et régionaliste du bas limousin », Association « Société historique et régionaliste du bas limousin », Tulle

Portes ouvertes – Association « Société historique et régionaliste du bas limousin », Association « Société historique et régionaliste du bas limousin », Tulle samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Association "Société historique et régionaliste du bas limousin"

Adresse : 9 b rue des Fauvettes, 19000 TULLE

Ville : 19000 Tulle

Département : Corrèze

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Tarif : Gratuit. 6 personnes maximum.

Portes ouvertes – Association « Société historique et régionaliste du bas limousin » 19 et 20 septembre Association « Société historique et régionaliste du bas limousin » Corrèze

Gratuit. 6 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Exposition de documents anciens, d’objets archéologiques et anciens, ainsi que de photographies issues de fonds documentaires.

Association « Société historique et régionaliste du bas limousin » 9 b rue des Fauvettes, 19000 TULLE Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0649772383 Siège social de l’association « Société historique et régionaliste du bas limousin » éditrice de la revue Lemouzi Parking à toute proximité
Exposition de documents anciens, objets archéologiques et anciens ainsi que photos de fonds documentaires.

© roland pouget

À voir aussi à Tulle (Corrèze)