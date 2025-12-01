Portes Ouvertes

15 – 20 déc 2025 – Atelier Anna STEIN – 23 passage Choiseul, 75002 Paris – 14h – 19h –http://www.annastein.fr

Anna Stein : parcours et univers artistique

Née en Hongrie en 1936, Anna Stein décide à l’âge de vingt ans de s’installer à Paris. Ce choix est motivé par deux raisons principales : affirmer son indépendance vis-à-vis de sa famille et refuser l’occupation des chars soviétiques en Hongrie.

Après deux années d’études à l’École des Beaux-Arts de Budapest, elle poursuit sa formation à l’École des Beaux-Arts de Paris.

L’interview qu’elle a donnée lors de son exposition à Columbia University, à New York, offre un regard éclairant sur son univers pictural. Voici un extrait de cet entretien :

« C’est à la suite d’un voyage en Italie en 1974 que j’ai découvert une peinture qui m’a bouleversée : l’art baroque de Venise.

Deux ans plus tard, à Paris, j’ai entrepris de synthétiser la peinture abstraite et la peinture baroque italienne. Cette période a été marquée par la découverte de nouveaux concepts, notamment la notion d’espace, la graduation des couleurs, ainsi que l’utilisation simultanée des couleurs chaudes et froides, caractéristiques du baroque vénitien.

Une nouvelle expression artistique est alors née, mêlant formes humaines et abstraction. Cette fusion du contemporain avec le baroque caractérise aujourd’hui mon œuvre.

Depuis les années 1980, cette recherche s’est concrétisée dans mes sculptures, qui ont évolué pour devenir une forme d’expression à part entière.

Le baroque, selon moi, est un art opulent, fastueux, turbulent, aux couleurs vibrantes et envahissantes, occupant beaucoup d’espace. »

https://www.youtube.com/watch?v=Nyi5xhHnUE4

Du lundi 15 décembre 2025 au samedi 20 décembre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 19h00

gratuit Public adultes.

Atelier Anna STEIN 23 passage Choiseul 75002 Paris

