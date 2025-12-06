Portes ouvertes Atelier Basaltik artisan porcelainier Atelier Basaltik Mauges-sur-Loire

Portes ouvertes Atelier Basaltik artisan porcelainier

Atelier Basaltik 5 impasse de la Tour Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Venez découvrir l’atelier de Basaltik, artisan porcelainier lors de ces portes ouvertes.

Cette année encore, l’atelier Basaltik ouvre ses portes à Saint-Laurent-du-Mottay les 6 et 7 décembre pour une vente de Noël.

Vous découvrirez en avant-premières les nouveautés et vous aurez accès aux pièces de second choix à prix réduits. Une occasion parfaite pour venir dénicher des porcelaines artisanales à offrir (ou à s’offrir) pour les fêtes de fin d’année. Les pièces bradées seront en quantité limitée, premiers arrivés, premiers servis.

Situé entre Angers, Nantes et Cholet, l’atelier Basaltik est facilement accessible pour les curieux de fabrication artisanale.

Il vous invite chaleureusement à vous joindre à lui lors de ces journées et à venir accompagnés de vos proches .

Atelier Basaltik 5 impasse de la Tour Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 85 88 96 25 quentin.colas@basaltik.fr

English :

Come and discover the Basaltik porcelain workshop at this open house.

German :

Entdecken Sie bei diesem Tag der offenen Tür die Werkstatt des Porzellanherstellers Basaltik.

Italiano :

Venite a scoprire il laboratorio di porcellana Basaltik in occasione di questa visita aperta.

Espanol :

Venga a descubrir el taller de porcelana Basaltik en esta jornada de puertas abiertas.

L’événement Portes ouvertes Atelier Basaltik artisan porcelainier Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2025-11-24 par Pôle Tourisme ôsezMauges