Portes ouvertes atelier céramique de Pont-Coblant

410 Lieu-dit Stereon Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-21 13:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Comme chaque année en décembre, Jeanne-Sarah Bellaiche ouvre les portes de son atelier céramique à Pont-Coblant. Cette année, ce sont les 20 et 21 décembre que Jeanne-Sarah accueillera les visiteurs et, à cette occasion, elle invite trois autres créatrices professionnelles à présenter leur travail

Julie Crespo, tourneuse sur bois à Plougonven (déjà présente l’année dernière);

Marilou Andrzejczak, graphiste et illustratrice à Trégourez;

Mélodie Lhégaret, également céramiste, à Brest. .

410 Lieu-dit Stereon Pleyben 29190 Finistère Bretagne

English :

L’événement Portes ouvertes atelier céramique de Pont-Coblant Pleyben a été mis à jour le 2025-12-01 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE