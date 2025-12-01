Portes ouvertes atelier céramique de Pont-Coblant Pleyben
Portes ouvertes atelier céramique de Pont-Coblant
410 Lieu-dit Stereon Pleyben Finistère
Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-21 13:00:00
2025-12-20
Comme chaque année en décembre, Jeanne-Sarah Bellaiche ouvre les portes de son atelier céramique à Pont-Coblant. Cette année, ce sont les 20 et 21 décembre que Jeanne-Sarah accueillera les visiteurs et, à cette occasion, elle invite trois autres créatrices professionnelles à présenter leur travail
Julie Crespo, tourneuse sur bois à Plougonven (déjà présente l’année dernière);
Marilou Andrzejczak, graphiste et illustratrice à Trégourez;
Mélodie Lhégaret, également céramiste, à Brest. .
