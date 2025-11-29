PORTES OUVERTES ATELIER CÉRAMIQUE Saint-Bauzille-de-Putois

PORTES OUVERTES ATELIER CÉRAMIQUE

116 rue du Pin Saint-Bauzille-de-Putois Hérault

Début : 2025-11-29

fin : 2025-12-20

J’ouvre mon atelier avant les fêtes de Noël. Je propose la vente de mes créations en céramique objets utilitaires et décoratifs? boucles d’oreilles.

116 rue du Pin Saint-Bauzille-de-Putois 34190 Hérault Occitanie +33 6 82 60 22 21

English :

I’m opening my workshop before the Christmas holidays. I offer my ceramic creations for sale: utilitarian and decorative objects? earrings.

German :

Ich eröffne mein Atelier vor den Weihnachtsfeiertagen. Ich biete meine Keramikkreationen zum Verkauf an: Gebrauchsgegenstände, Dekorationsartikel und Ohrringe.

Italiano :

Apro il mio studio prima delle vacanze di Natale. Offro in vendita le mie creazioni in ceramica: oggetti utilitari e decorativi? Orecchini.

Espanol :

Abro mi estudio antes de las vacaciones de Navidad. Pongo a la venta mis creaciones en cerámica: objetos utilitarios, decorativos… pendientes.

