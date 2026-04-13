Portes ouvertes : Atelier comédie musicale, Centre culturel Nelson Mandela, Pantin
Portes ouvertes : Atelier comédie musicale, Centre culturel Nelson Mandela, Pantin lundi 13 avril 2026.
Portes ouvertes : Atelier comédie musicale Lundi 13 avril, 19h00 Centre culturel Nelson Mandela Seine-Saint-Denis
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-13T19:00:00+02:00 – 2026-04-13T21:00:00+02:00
Fin : 2026-04-13T19:00:00+02:00 – 2026-04-13T21:00:00+02:00
Atelier comédie musicale*
Portes ouvertes
Venez découvrir les coulisses de la construction d’une comédie musicale (échauffements, répétition danse, chant et théâtre…) et soyez les premiers à découvrir le filage du spectacle imaginé par Maxime PANNETRAT et Julien MOUCHEL.
Une expérience backstage, exclusive et inédite !
*Les auditions d’entrée pour la saison prochaine auront lieu le :
Samedi 9 mai 2026 de 10h à 14h.
Pour s’inscrire à l’audition, remplir le formulaire :
https://forms.office.com/e/Vymnm6ABcq
Centre culturel Nelson Mandela 11 Avenue Aimé Césaire, 93500 Pantin Pantin 93500 Courtillières Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« link »: « https://forms.office.com/e/Vymnm6ABcq »}]
Venez découvrir les coulisses de la construction d’une comédie musicale (échauffements, répétition danse, chant et théâtre…) et soyez les premiers à découvrir le filage du spectacle ! comédie musicale broadway
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