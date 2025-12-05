Portes ouvertes atelier d’Art Les Baudots Marcilly-lès-Buxy

Portes ouvertes atelier d’Art

Les Baudots Atelier Christelle Graça Da Silva Marcilly-lès-Buxy Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Week-end Portes ouvertes artistiques à L’atelier d’art de Christelle Graca Da Silva

Céramique Raku, terre patinée, peinture à l’huile…

Habitant dans un petit village de Saône-et-Loire, au cœur de la Bourgogne, Christelle dessine et peint depuis de nombreuses années.

Elle découvre plus tard la terre et le plaisir de modeler et de cuire…

Pour la quatrième année consécutive l’atelier et la galerie seront ouverts au public le premier week-end de décembre de 10h à 18h .

Vous pourrez apprécier sculptures en terre, arts graphiques, gravure sur bois, bijoux ….

Mais également découvrir et déguster les vins du domaine viticole Mazille de Bissey- sous- Cruchaud .

Les Baudots Atelier Christelle Graça Da Silva Marcilly-lès-Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 69 77 87 kikigds@gmail.com

English : Portes ouvertes atelier d’Art

German : Portes ouvertes atelier d’Art

Italiano :

Espanol :

L’événement Portes ouvertes atelier d’Art Marcilly-lès-Buxy a été mis à jour le 2025-11-04 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II