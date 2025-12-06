Portes ouvertes atelier d’artiste Iffendic

Portes ouvertes atelier d’artiste Iffendic samedi 6 décembre 2025.

Portes ouvertes atelier d’artiste

8 Rue du Châtel Iffendic Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

Le 6 et 7 décembre puis les 13 et 14 décembre, l’artiste Béatrice Halet-Sévère vous ouvre les portes de son atelier de céramique et peinture. .

8 Rue du Châtel Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 87 42 13 60

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Portes ouvertes atelier d’artiste Iffendic a été mis à jour le 2025-10-20 par OT Montfort Communauté