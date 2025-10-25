Portes ouvertes atelier d’artiste Iffendic
Portes ouvertes atelier d’artiste Iffendic samedi 13 décembre 2025.
Portes ouvertes atelier d’artiste
8 Rue du Châtel Iffendic Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-13 2025-12-14
Le 13 et 14 décembre, l’artiste Béatrice Halet-Sévère vous ouvre les portes de son atelier de céramique et peinture. .
8 Rue du Châtel Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 87 42 13 60
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Portes ouvertes atelier d’artiste Iffendic a été mis à jour le 2025-10-20 par OT Montfort Communauté