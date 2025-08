Portes ouvertes atelier d’artiste « Le passage des Rêves » Senantes

Début : 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-07 12:00:00

2025-09-06

Portes ouvertes d’un atelier d’artiste et de son jardin de sculptures de plus de 3000 m2 sur la thématique « Tendances actuelles 2025 » domaine touchant aussi bien l’art contemporain que le Design. J’accueille également le sculpteur Philippe LACHANT et ses sculptures hautes en couleur et l’ethno-botaniste Nicole LEROUX MARLET dimanche 7 septembre pour une présentation de 15H00 à 17H00 sur les comestibles au jardin et la façon de peindre et dessiner avec des végétaux. .

entre le 10 et le 12 rue Principale Senantes 60650 Oise Hauts-de-France +33 3 44 82 64 47 krako.marc@orange.fr

