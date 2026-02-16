Portes ouvertes atelier de couture Au fil des petites mains Campagne
Portes ouvertes atelier de couture Au fil des petites mains Campagne samedi 28 février 2026.
Au fil des petites mains 146 Chemin du Puits Campagne Dordogne
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
2026-02-28
10h 18h. Aurélia, artisane couturière, vous ouvre les portes de son atelier Au fil des petites mains . Entrée libre
Au fil des petites mains 146 Chemin du Puits Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 77 38 86 aufildespetitesmains@gmail.com
English : Portes ouvertes atelier de couture
10am 6pm. Aurélia, artisan seamstress, opens the doors of her workshop Au fil des petites mains . Free admission
L’événement Portes ouvertes atelier de couture Campagne a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère