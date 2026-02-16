Portes ouvertes atelier de couture Au fil des petites mains Campagne

Portes ouvertes atelier de couture

Au fil des petites mains 146 Chemin du Puits Campagne Dordogne

Gratuit

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28

10h 18h. Aurélia, artisane couturière, vous ouvre les portes de son atelier Au fil des petites mains . Entrée libre

Au fil des petites mains 146 Chemin du Puits Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 77 38 86 aufildespetitesmains@gmail.com

English : Portes ouvertes atelier de couture

10am 6pm. Aurélia, artisan seamstress, opens the doors of her workshop Au fil des petites mains . Free admission

