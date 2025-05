Portes-ouvertes Atelier de Françoise LECAMPION – Ménilles, 17 mai 2025 10:00, Ménilles.

Eure

Portes-ouvertes Atelier de Françoise LECAMPION 15 rue du bout Laurent Ménilles Eure

Début : Samedi Samedi 2025-05-17 10:00:00

fin : 2025-05-18 12:00:00

2025-05-17

L’artiste Françoise Lecampion vous ouvre les portes de son atelier pour découvrir ses œuvres huiles, dessins, terres cuites et aquarelles.

Une belle occasion de plonger dans son univers artistique, d’échanger avec elle et, pourquoi pas, de repartir avec un coup de cœur !

Infos 06 42 12 65 63

️ Entrée libre

15 rue du bout Laurent

Ménilles 27120 Eure Normandie +33 6 42 12 65 63

English : Portes-ouvertes Atelier de Françoise LECAMPION

Artist Françoise Lecampion opens the doors of her studio to reveal her works: oils, drawings, terracottas and watercolors.

It’s a great opportunity to immerse yourself in her artistic world, chat with her and, why not, leave with a personal favorite!

? Info 06 42 12 65 63

?? Free admission

German :

Die Künstlerin Françoise Lecampion öffnet Ihnen die Türen ihres Ateliers, um ihre Werke zu entdecken: Ölgemälde, Zeichnungen, Terrakotta und Aquarelle.

Eine gute Gelegenheit, um in ihr künstlerisches Universum einzutauchen, sich mit ihr auszutauschen und, warum nicht, ein Lieblingsstück mit nach Hause zu nehmen!

? Infos: 06 42 12 65 63

?? Freier Eintritt

Italiano :

L’artista Françoise Lecampion vi apre le porte del suo studio per scoprire le sue opere: oli, disegni, terrecotte e acquerelli.

È un’ottima occasione per immergersi nel suo mondo artistico, chiacchierare con lei e, perché no, andarsene con un’opera preferita!

? Informazioni: 06 42 12 65 63

?? Ingresso libero

Espanol :

La artista Françoise Lecampion le abre las puertas de su taller para que descubra sus obras: óleos, dibujos, terracotas y acuarelas.

Es una gran oportunidad para sumergirse en su mundo artístico, charlar con ella y, por qué no, irse con un favorito personal

? Información: 06 42 12 65 63

?? Entrada gratuita

