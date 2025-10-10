Portes-ouvertes Atelier de Françoise LECAMPION Ménilles

Portes-ouvertes Atelier de Françoise LECAMPION

15 rue du bout Laurent Ménilles Eure

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-10 14:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-10

L’artiste Françoise Lecampion vous ouvre les portes de son atelier pour découvrir ses œuvres huiles, dessins, terres cuites et aquarelles.

Une belle occasion de plonger dans son univers artistique, d’échanger avec elle et, pourquoi pas, de repartir avec un coup de cœur !

Infos 06 42 12 65 63

️ Entrée libre .

15 rue du bout Laurent Ménilles 27120 Eure Normandie +33 6 42 12 65 63

