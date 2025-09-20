Portes ouvertes – atelier de peinture Pôle de l’Etang-Neuf Saint-Connan

Portes ouvertes – atelier de peinture Pôle de l’Etang-Neuf Saint-Connan samedi 20 septembre 2025.

Portes ouvertes – atelier de peinture 20 et 21 septembre Pôle de l’Etang-Neuf Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Présentation des stages et des activités artistiques proposés tout au long de l’année. Présentation des artistes intervenants à l’atelier.

Pôle de l’Etang-Neuf 22480, Saint-Connan Saint-Connan 22480 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 47 17 66 http://www.etangneufbretagne.com http://www.facebook.com/PoleEtangNeufEtangEta Pôle de l’Etang-Neuf : équipement culturel comprenant un atelier de peinture, une école de pêche, le musée de la Résistance en Argoat et la galerie d’art Livandour. accès en voiture par la RN12 puis RD 767 direction Corlay

Présentation des stages et des activités artistiques proposés tout au long de l’année. Présentation des artistes intervenants à l’atelier.

Pôle de l’Etang-Neuf