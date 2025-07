Portes ouvertes atelier de poterie Tour-de-Faure

Portes ouvertes atelier de poterie Tour-de-Faure samedi 12 juillet 2025.

Portes ouvertes atelier de poterie

481 Rue des Maisonnettes Tour-de-Faure Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2025-07-12 10:00:00

fin : 2025-08-03 13:00:00

Date(s) :

2025-07-12 2025-07-13 2025-07-26 2025-07-27 2025-08-02 2025-08-03 2025-08-09 2025-08-10 2025-08-16 2025-08-17

Céline Parra vous invite à venir visiter son atelier de céramique à l’occasion de portes ouvertes !

Situé à Tour de Faure, vous découvrirez son travail au quotidien, du façonnage sur le tour de potier au travail de gravures sur céramique.

Vous trouverez aussi un espace boutique dans lequel elle vous propose ses créations.

.

481 Rue des Maisonnettes Tour-de-Faure 46330 Lot Occitanie

English :

Céline Parra invites you to visit her ceramics workshop for an open house!

Located in Tour de Faure, you’ll discover her day-to-day work, from shaping on the potter’s wheel to engraving on ceramics.

You’ll also find a boutique where she sells her creations.

German :

Céline Parra lädt Sie ein, ihr Keramikatelier anlässlich eines Tages der offenen Tür zu besuchen!

Sie befindet sich in Tour de Faure und bietet Ihnen einen Einblick in ihre tägliche Arbeit, von der Formgebung auf der Töpferscheibe bis hin zu Keramikgravuren.

Außerdem finden Sie einen Ladenbereich, in dem sie ihre Kreationen anbietet.

Italiano :

Céline Parra vi invita a visitare il suo laboratorio di ceramica per una giornata a porte aperte!

Situato a Tour de Faure, scoprirete il suo lavoro quotidiano, dalla modellatura al tornio all’incisione su ceramica.

Troverete anche un negozio dove vende le sue creazioni.

Espanol :

Céline Parra le invita a visitar su taller de cerámica en una jornada de puertas abiertas

Situado en la Tour de Faure, descubrirá su trabajo diario, desde el modelado en el torno de alfarero hasta el grabado en cerámica.

También encontrará una tienda donde vende sus creaciones.

L’événement Portes ouvertes atelier de poterie Tour-de-Faure a été mis à jour le 2025-07-08 par OT Figeac