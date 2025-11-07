Portes ouvertes Atelier d’Elcy Atelier d’Elcy Nueil-les-Aubiers

Portes ouvertes Atelier d’Elcy

Atelier d’Elcy 14 Place Pierre Garnier Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Portes ouvertes à L’ Atelier d’Elcy, avec démonstrations en direct des machines, ateliers créatifs gratuits sur le thème de Noël et ouverture de la boutique. .

