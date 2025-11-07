Portes ouvertes Atelier d’Elcy Atelier d’Elcy Nueil-les-Aubiers
Portes ouvertes Atelier d'Elcy Atelier d'Elcy Nueil-les-Aubiers vendredi 7 novembre 2025.
Atelier d'Elcy 14 Place Pierre Garnier Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres
Gratuit
Début : 2025-11-07
fin : 2025-11-08
2025-11-07
Portes ouvertes à L' Atelier d'Elcy, avec démonstrations en direct des machines, ateliers créatifs gratuits sur le thème de Noël et ouverture de la boutique.
Atelier d'Elcy 14 Place Pierre Garnier Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 97 14 07 contact@atelierelcy.com
