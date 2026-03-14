Portes ouvertes Atelier d’Elcy Atelier d’Elcy Nueil-les-Aubiers

Portes ouvertes Atelier d’Elcy

Atelier d’Elcy 14 Place Pierre Garnier Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-17

Portes ouvertes à L’ Atelier d’ Elcy, avec démonstrations des machines et découverte des créations. .

Atelier d’Elcy 14 Place Pierre Garnier Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 97 14 07 contact@atelierelcy.com

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English : Portes ouvertes Atelier d’Elcy

L’événement Portes ouvertes Atelier d’Elcy Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Bocage Bressuirais