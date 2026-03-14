Portes ouvertes Atelier d’Elcy Atelier d’Elcy Nueil-les-Aubiers
Portes ouvertes Atelier d’Elcy Atelier d’Elcy Nueil-les-Aubiers vendredi 17 avril 2026.
Portes ouvertes Atelier d’Elcy
Atelier d’Elcy 14 Place Pierre Garnier Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-17
Portes ouvertes à L’ Atelier d’ Elcy, avec démonstrations des machines et découverte des créations. .
Atelier d’Elcy 14 Place Pierre Garnier Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 97 14 07 contact@atelierelcy.com
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English : Portes ouvertes Atelier d’Elcy
L’événement Portes ouvertes Atelier d’Elcy Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Bocage Bressuirais