Portes ouvertes – atelier démonstration 3D et découpe laser Association Model’Rail Saint-Étienne

Portes ouvertes – atelier démonstration 3D et découpe laser 19 – 21 septembre Association Model’Rail Loire

entrée libre avec préinscription conseillée

Début : 2025-09-19T17:00:00 – 2025-09-19T20:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Depuis plusieurs années, les modélistes utilisent les matériaux de conception et de fabrication assistés par ordinateurs. Les bénévoles de Model’Rail vous propose d’apprivoiser cette technologie au travers d’un mini-stage de conception en 3D et/ou en découpe laser, puis de fabrication de l’objet créé grâce aux machines présentes au club.

L’entrée est libre, toutefois il est préférable de s’inscrire en nous contactant

Association Model’Rail 125, rue Gabriel Péri, 42000 Saint-Etienne Saint-Étienne 42100 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 06 28 32 04 71 http://www.modelrail.fr https://www.facebook.com/groups/modelrailsaintetienne/ Siège de l’association Model’Rail, modélisme ferroviaire d’ambiance à Saint-Etienne Ouverture habituelle les vendredis de 17h à 20h

Atelier d’initiation à la conception d’objet en 3D et en découpe laser

Model’Rail