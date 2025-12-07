Portes Ouvertes Atelier Durmenach Durmenach
Portes Ouvertes Atelier Durmenach Durmenach dimanche 7 décembre 2025.
Portes Ouvertes Atelier Durmenach
13 Rue du Chemin de Fer Durmenach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07 2025-12-14
Ouverture de l’atelier de Charlène Strack !!
Ouverture des portes de l’Atelier de Charlène Strack, afin d’y dénicher vos petits cadeaux de noël. Vases,déco,bijoux,bougies et petite nouveauté, une nouvelle gamme utilitaire: tasses,mugs,bols que vous pourrez découvrir pour la première fois à cette occasion !! .
13 Rue du Chemin de Fer Durmenach 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 6 50 26 89 25
English :
Opening of Charlène Strack’s workshop!
