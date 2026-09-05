Portes ouvertes atelier-galerie l’esprit du geste. Atelier L’Esprit du geste Saint-Privé

Informations pratiques

Saint-Privé

Portes ouvertes atelier-galerie l’esprit du geste.

Atelier L’Esprit du geste 53 impasse de Mondornon Saint-Privé Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-05

Une invitation à pousser les portes des ateliers :

Installation temporaire commentée / études autour de l’état de corps d’après modèle vivant / peinture / collage.

Présentation du recueil « À l’oubli du temps qui passe… » Vente & dédicace.

Conférence : Vous, l’Art & la Nature au fil des saisons (ateliers en individuel).

Depuis plus de trente ans, je cherche encore & toujours ce va-et-vient du souffle & de la résonance de pensées où l’Esprit du geste tisse les œuvres en devenir. .

Atelier L’Esprit du geste 53 impasse de Mondornon Saint-Privé 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 40 26 16 masylve71@gmail.com

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English : Portes ouvertes atelier-galerie l’esprit du geste.

L’événement Portes ouvertes atelier-galerie l’esprit du geste. Saint-Privé a été mis à jour le 2026-09-05 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II