Portes ouvertes atelier-galerie l’esprit du geste. Atelier L’Esprit du geste Saint-Privé
lundi 5 octobre 2026 · Atelier L'Esprit du geste · Saint-Privé
Informations pratiques
Saint-Privé
Portes ouvertes atelier-galerie l’esprit du geste.
Atelier L’Esprit du geste 53 impasse de Mondornon Saint-Privé Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-05
Une invitation à pousser les portes des ateliers :
Installation temporaire commentée / études autour de l’état de corps d’après modèle vivant / peinture / collage.
Présentation du recueil « À l’oubli du temps qui passe… » Vente & dédicace.
Conférence : Vous, l’Art & la Nature au fil des saisons (ateliers en individuel).
Depuis plus de trente ans, je cherche encore & toujours ce va-et-vient du souffle & de la résonance de pensées où l’Esprit du geste tisse les œuvres en devenir. .
Atelier L’Esprit du geste 53 impasse de Mondornon Saint-Privé 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 40 26 16 masylve71@gmail.com
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English : Portes ouvertes atelier-galerie l’esprit du geste.
L’événement Portes ouvertes atelier-galerie l’esprit du geste. Saint-Privé a été mis à jour le 2026-09-05 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II
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