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Portes ouvertes atelier-galerie l’esprit du geste. Atelier L’Esprit du geste Saint-Privé

lundi 5 octobre 2026 · Atelier L'Esprit du geste · Saint-Privé

Informations pratiques

Début
lundi 5 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Lieu
Atelier L'Esprit du geste
Adresse
53 impasse de Mondornon
Ville
71390 Saint-Privé
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Saint-Privé

Portes ouvertes atelier-galerie l’esprit du geste.

Atelier L’Esprit du geste 53 impasse de Mondornon Saint-Privé Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-05

Une invitation à pousser les portes des ateliers :
Installation temporaire commentée / études autour de l’état de corps d’après modèle vivant / peinture / collage.
Présentation du recueil « À l’oubli du temps qui passe… » Vente & dédicace.
Conférence : Vous, l’Art & la Nature au fil des saisons (ateliers en individuel).
Depuis plus de trente ans, je cherche encore & toujours ce va-et-vient du souffle & de la résonance de pensées où l’Esprit du geste tisse les œuvres en devenir.   .

Atelier L’Esprit du geste 53 impasse de Mondornon Saint-Privé 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 40 26 16  masylve71@gmail.com

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English : Portes ouvertes atelier-galerie l’esprit du geste.

L’événement Portes ouvertes atelier-galerie l’esprit du geste. Saint-Privé a été mis à jour le 2026-09-05 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II

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