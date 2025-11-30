Portes ouvertes Atelier Isabelle Motte Atelier d’art Isabelle Motte La Chapelle-sur-Erdre

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-30 11:00 – 19:00

Gratuit : non Entrée libre Tout public

Isabelle Motte vous ouvre son atelier d’art. Des sculptures en terre et en bronze, des livres, des dessins et des tableaux seront présentées pendant ces 3 jours.Des pièces nouvelles, des grandes, des petites et pour tous. du 28 au 30 novembre 2025 de 11h à 19h

Atelier d’art Isabelle Motte La Chapelle-sur-Erdre 44240

https://www.galerie-isabelle.fr/