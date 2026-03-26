Portes ouvertes Atelier Joke Frima Atelier Joke Frima Chaumard

Portes ouvertes Atelier Joke Frima

Atelier Joke Frima 16 route de Châtin Chaumard Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-06 13:00:00

Date(s) :

2026-04-05 2026-04-06

Soyez les bienvenus pour visiter l’atelier de Joke Frima en sa compagnie pour découvrir ses dernières créations tout comme ses oeuvres plus anciennes. Vente de peintures, dessins, cartes postales et livres .

Atelier Joke Frima 16 route de Châtin Chaumard 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 64 96 07 jokefrima@gmail.com

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English : Portes ouvertes Atelier Joke Frima

L’événement Portes ouvertes Atelier Joke Frima Chaumard a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs