Portes ouvertes atelier Moulins

Portes ouvertes atelier

10 rue de Villars Moulins Allier

Début : 2025-11-28 15:00:00

fin : 2025-12-01 20:00:00

2025-11-28

Cette année, découvrez l’atelier de Marie-Annick BENETON pour la rencontrer et pour qu’elle vous présente l’ensemble de son travail.

10 rue de Villars Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 14 56 75 mabeneton@free.fr

English :

This year, visit Marie-Annick BENETON’s studio to meet her and see her work in action.

German :

Dieses Jahr können Sie das Atelier von Marie-Annick BENETON besuchen, um sie zu treffen und sich von ihr ihre gesamte Arbeit zeigen zu lassen.

Italiano :

Quest’anno, venite a conoscere Marie-Annick BENETON nel suo studio e a vedere tutti i suoi lavori.

Espanol :

Este año, venga a conocer a Marie-Annick BENETON en su estudio y vea toda su obra.

