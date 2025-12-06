Portes ouvertes atelier Sculpteur sur bois 26, rue de l’oiseau Le Villars

Portes ouvertes atelier Sculpteur sur bois

26, rue de l’oiseau 26 rue de l’oiseau Le Villars Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Début : 2025-12-06

fin : 2026-12-06

Portes ouvertes de mon atelier de sculpture sur bois avec de nombreuses sculptures petits et grands formats.

Je vous invite à venir découvrir mon travail de sculpture sur bois autour du braséro et d’un café ou vin chaud. Exposition et démonstration de sculpture à la tronçonneuse tout au long du week-end.

Vous pourrez y découvrir une nouvelle gamme de sculpture sur bois petits formats sur le thème des corps et du cirque acrobatique… .

26, rue de l’oiseau 26 rue de l’oiseau Le Villars 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 39 50 08 valentin.renoux.sculpture@gmail.com

