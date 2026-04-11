Portes ouvertes : Ateliers d’artistes, 78170, La Celle Saint-Cloud, La Celle-Saint-Cloud

Portes ouvertes : Ateliers d’artistes 11 et 12 avril 78170, La Celle Saint-Cloud Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-11T14:00:00+02:00 – 2026-04-11T18:30:00+02:00

Fin : 2026-04-12T14:00:00+02:00 – 2026-04-12T18:30:00+02:00

Depuis plusieurs années, les portes ouvertes des ateliers d’artistes sont devenues un rendez-vous incontournable de la vie culturelle locale. Bien plus qu’une simple visite, cet événement offre une véritable plongée dans l’intimité de la création artistique et met en lumière la richesse et la diversité des talents présents sur notre territoire.

Les 11 et 12 avril, les artistes cellois accueilleront le public au sein même de leurs ateliers, ouvrant les portes de leurs univers personnels. Une occasion rare de découvrir l’envers du décor : les lieux de travail, les outils, les matières, les gestes, mais aussi les étapes invisibles qui donnent naissance aux œuvres. Peinture, sculpture, photographie et bien d’autres disciplines seront au rendez-vous, révélant la pluralité des pratiques et des sensibilités artistiques qui font la richesse de la scène locale. Ouvert à tous, cet événement constitue une invitation à la curiosité, à la découverte et à la rencontre, et participe pleinement au dynamisme culturel de la commune, en rapprochant les habitants de leurs artistes, au plus près de chez eux.

Retrouvez la liste des participants sur le site de la ville.

78170, La Celle Saint-Cloud La Celle Saint Cloud La Celle-Saint-Cloud 78170 Yvelines Île-de-France [{« link »: « https://lacellesaintcloud.fr/actualites/portes-ouvertes-des-ateliers-dartistes/ »}]

Les 11 et 12 avril, les artistes cellois accueilleront le public au sein même de leurs ateliers, ouvrant les portes de leurs univers personnels.

Portes ouvertes : Ateliers d’artistes