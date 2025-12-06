Portes ouvertes ateliers d’artistes Iffendic

Portes ouvertes ateliers d'artistes

Iffendic Ille-et-Vilaine

Le 6 et 7 décembre puis le 13 et 14 décembre, l’artiste Jean Pierre Rescan avec son invitée Françoise Guiraud ouvre les portes de son atelier de dessin au pastel. .

Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 93 13

