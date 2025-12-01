Portes ouvertes ateliers d’artistes Iffendic
Portes ouvertes ateliers d’artistes Iffendic samedi 13 décembre 2025.
Portes ouvertes ateliers d’artistes
Iffendic Ille-et-Vilaine
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14
2025-12-13 2025-12-14
Le 13 et 14 décembre, l’artiste Jean Pierre Rescan avec son invitée Françoise Guiraud ouvre les portes de son atelier de dessin au pastel. .
Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 93 13
