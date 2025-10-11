Portes ouvertes Ateliers d’Artistes Marie Thoisy Saint-Céré
Portes ouvertes Ateliers d’Artistes Marie Thoisy Saint-Céré samedi 11 octobre 2025.
Portes ouvertes Ateliers d’Artistes Marie Thoisy
3 impasse rue centrale Saint-Céré Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-12 18:00:00
Date(s) :
2025-10-11
Illustratrice carnettiste auteure
Mon atelier ressemble à un cabinet des curiosités, les miennes
Illustratrice carnettiste auteure
Mon atelier ressemble à un cabinet des curiosités, les miennes. Hormis des tables pour travailler et des espaces de rangement, on croise des objets glanés au cours de mes balades, d’autres que j’ai créés moi même, des prototypes pour mes work shop, des dessins… et des bizarreries qui me stimulent
Démonstration sur place .
3 impasse rue centrale Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 7 80 42 83 00
English :
Illustrator, notebook artist and author
My studio resembles a cabinet of curiosities
German :
Illustratorin, Carnettistin und Autorin
Mein Atelier gleicht einem Kuriositätenkabinett, meine
Italiano :
Illustratore, disegnatore di taccuini e autore
Il mio studio è come un gabinetto di curiosità, le mie stesse curiosità
Espanol :
Ilustradora, dibujante de cuadernos y autora
Mi estudio es como un gabinete de curiosidades, mis propias curiosidades
L’événement Portes ouvertes Ateliers d’Artistes Marie Thoisy Saint-Céré a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Vallée de la Dordogne