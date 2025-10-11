Portes ouvertes Ateliers d’Artistes Marie Thoisy Saint-Céré

Portes ouvertes Ateliers d’Artistes Marie Thoisy Saint-Céré samedi 11 octobre 2025.

Portes ouvertes Ateliers d’Artistes Marie Thoisy

3 impasse rue centrale Saint-Céré Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Illustratrice carnettiste auteure

Mon atelier ressemble à un cabinet des curiosités, les miennes

Illustratrice carnettiste auteure

Mon atelier ressemble à un cabinet des curiosités, les miennes. Hormis des tables pour travailler et des espaces de rangement, on croise des objets glanés au cours de mes balades, d’autres que j’ai créés moi même, des prototypes pour mes work shop, des dessins… et des bizarreries qui me stimulent

Démonstration sur place .

3 impasse rue centrale Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 7 80 42 83 00

English :

Illustrator, notebook artist and author

My studio resembles a cabinet of curiosities

German :

Illustratorin, Carnettistin und Autorin

Mein Atelier gleicht einem Kuriositätenkabinett, meine

Italiano :

Illustratore, disegnatore di taccuini e autore

Il mio studio è come un gabinetto di curiosità, le mie stesse curiosità

Espanol :

Ilustradora, dibujante de cuadernos y autora

Mi estudio es como un gabinete de curiosidades, mis propias curiosidades

L’événement Portes ouvertes Ateliers d’Artistes Marie Thoisy Saint-Céré a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Vallée de la Dordogne