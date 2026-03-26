Portes ouvertes Ateliers de typographie et de reliure Gutenberg & Compagnie Bannes

Portes ouvertes Ateliers de typographie et de reliure

Gutenberg & Compagnie 18 Route de Coizard Bannes Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

Tout public

Comme tous les ans à la même époque, Gutenberg & Compagnie ouvre ses portes aux curieux adultes et aux curieux enfants qui veulent savoir comment on fabrique des livres de façon traditionnelle ou comment on les relie. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas ou qui l’auraient oublié, Gutenberg & Compagnie est constitué de deux ateliers, l’atelier Fornax de Christian Laucou qui conçoit, édite et imprime des livres dans des techniques traditionnelles ou artistiques (typographie au plomb, taille-douce, sérigraphie) et l’atelier de reliure de Catherine Chauvel, meilleur ouvrier de France.

Catherine Chauvel explique les différentes étapes de la reliure, montre les différentes sortes de reliures ainsi que ses réalisations personnelles, des plus modestes aux plus prestigieuses. Christian Laucou présente les différentes techniques d’impression dont il dispose dans son atelier, explique son travail de concepteur de livres… et vend ses créations éditées sous le nom de Fornax éditeur… à qui est intéressé.

En raison des escaliers qui conduisent aux ateliers, les visites ne sont pas possibles aux personnes à mobilité réduite sans aide pour les porter ni accompagnement.

Nous le regrettons. .

Gutenberg & Compagnie 18 Route de Coizard Bannes 51230 Marne Grand Est

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English : Portes ouvertes Ateliers de typographie et de reliure

L’événement Portes ouvertes Ateliers de typographie et de reliure Bannes a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme Epernay en Champagne