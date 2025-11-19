Portes Ouvertes ATF Gaia ATF GAIA Moissy-Cramayel

Portes Ouvertes ATF Gaia Mercredi 19 novembre, 09h30 ATF GAIA Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T09:30:00 – 2025-11-19T11:00:00

Fin : 2025-11-19T09:30:00 – 2025-11-19T11:00:00

Participez à une journée exceptionnelle dédiée à la découverte des métiers, des savoir-faire et des engagements d’ATF Gaia, acteur majeur du réemploi et de la valorisation du matériel informatique professionnel.

Cette opération portes ouvertes est une occasion unique de plonger au cœur d’une entreprise engagée dans l’économie circulaire et la transition écologique.

Au programme :

Visite guidée du site pour découvrir nos processus de collecte, de test, de reconditionnement et de valorisation du matériel informatique.

Ateliers participatifs et interactifs, animés par nos collaborateurs, pour comprendre concrètement les enjeux environnementaux et sociétaux du numérique responsable.

Échanges et témoignages autour de nos parcours métiers, de nos engagements RSE et de nos perspectives d’emploi et de partenariat.

ATF GAIA 564 rue de la motte 77550 MOISSY CRAMAYEL Moissy-Cramayel 77550 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « thomas.bardou@atf.fr »}]

Découvrez les métiers et les engagements d’un acteur clé du réemploi informatique ! Une immersion concrète dans les coulisses du reconditionnement. Reconditionnement Economie circulaire