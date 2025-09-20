Portes ouvertes « Au bout du champ » Vasles

Portes ouvertes « Au bout du champ » Vasles samedi 20 septembre 2025.

Portes ouvertes « Au bout du champ »

24 Grand rue Vasles Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

PORTES OUVERTES « Au Bout du Champ » Chantier d’insertion du CSC

À Vasles

Vendredi 20 septembre 2025, à partir de 10h

Venez découvrir le site de Parenthèse au jardin lors de notre journée portes ouvertes !

Au programme

Expo photos

Vente de légumes frais et de produits de L’Escale Fermière

Rencontres avec les encadrants et les salariés du chantier

Visite guidée du site

Rallye du jardin pour petits et grands

Et pour bien finir apéritif convivial !

Un moment de partage, de découverte et de convivialité au cœur de la nature ??

Ouvert à toutes et tous Entrée libre ! .

24 Grand rue Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 93 13 csc.paysmenigoutais@csc79.org

English : Portes ouvertes « Au bout du champ »

German : Portes ouvertes « Au bout du champ »

Italiano :

Espanol : Portes ouvertes « Au bout du champ »

L’événement Portes ouvertes « Au bout du champ » Vasles a été mis à jour le 2025-09-15 par OT Gâtine