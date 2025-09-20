Portes ouvertes « Au bout du champ » Vasles
24 Grand rue Vasles Deux-Sèvres
Gratuit
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
PORTES OUVERTES « Au Bout du Champ » Chantier d’insertion du CSC
À Vasles
Vendredi 20 septembre 2025, à partir de 10h
Venez découvrir le site de Parenthèse au jardin lors de notre journée portes ouvertes !
Au programme
Expo photos
Vente de légumes frais et de produits de L’Escale Fermière
Rencontres avec les encadrants et les salariés du chantier
Visite guidée du site
Rallye du jardin pour petits et grands
Et pour bien finir apéritif convivial !
Un moment de partage, de découverte et de convivialité au cœur de la nature ??
Ouvert à toutes et tous Entrée libre ! .
24 Grand rue Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 93 13 csc.paysmenigoutais@csc79.org
