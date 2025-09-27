Portes ouvertes au café associatif Les Voyageurs Le café Les Voyageurs Lanvéoc

Portes ouvertes au café associatif Les Voyageurs Le café Les Voyageurs Lanvéoc samedi 27 septembre 2025.

Portes ouvertes au café associatif Les Voyageurs

Le café Les Voyageurs 7 Rue de Tal ar Groas Lanvéoc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 10:30:00

fin : 2025-09-27 15:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Le café associatif Les Voyageurs ouvre ses portes, l’occasion de découvrir le lieu, les ateliers, l’Amap, les concerts, les spectacles, le fonctionnement associatif…

On sera là avec le Genial club pour la linogravure, le collage, le cyanotype, avec Rozenn pour le reprisage, l’Amap du bout du monde pour les paniers des producteurs locaux , et les Voyageur-euses pour la vie du café !

Tu veux devenir bénévole ? C’est aussi le moment pour venir te renseigner ! .

Le café Les Voyageurs 7 Rue de Tal ar Groas Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Portes ouvertes au café associatif Les Voyageurs Lanvéoc a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime