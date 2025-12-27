Portes Ouvertes au Campus Arts et Métiers Rue Saint-Dominique Châlons-en-Champagne

Portes Ouvertes au Campus Arts et Métiers

Rue Saint-Dominique Campus Arts et Métiers de Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Marne

2026-02-07 13:30:00

2026-02-07 17:30:00

2026-02-07

Tout public

Le Campus Arts et Métiers de Châlons-en-Champagne vous accueille lors d’une Journée portes ouvertes exceptionnelle !

Arts et Métiers, grande école d’ingénieurs qui forme les leaders des industries responsables, organise une Journée Portes Ouvertes au sein de son campus de Châlons-en-Champagne.

Au programme présentation de l’École, spots d’informations et stands thématiques, démonstrations sur les plateformes technologiques et visite du campus.

Grand établissement technologique, Arts et Métiers accueille chaque année, dans ses huit campus (Aix-en-Provence, Angers, Bordeaux-Talence, Châlons-en-Champagne, Cluny, Lille, Metz, Paris) et ses trois instituts (Chalon-sur-Saône, Chambéry, Laval), plus de 6 000 étudiant.e.s.

L’École développe une offre de formations riche, diplômante de bac+3 à bac+8, qui répond aux besoins des industriels et aux ambitions des élèves pour relever les défis de l’Industrie du Futur.

Destinée aux étudiant.e.s, lycéen.ne.s, en premier cycle de l’enseignement supérieur, en classe préparatoire aux Grandes Écoles ou bien aux salariés à la recherche d’une poursuite de formation, la Journée Portes Ouvertes du Campus Arts et Métiers de Châlons-en-Champagne est accessible et ouverte à tous et toutes.

Etudiant.e.s, personnels et enseignant.e.s seront disponibles pour répondre aux questions des visiteurs, tout au long de la journée. .

Rue Saint-Dominique Campus Arts et Métiers de Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est communication.chalons@ensam.eu

