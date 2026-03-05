Portes ouvertes au Caveau Angelot Maison Angelot Marignieu
Portes ouvertes au Caveau Angelot
Maison Angelot 121 Rue du lavoir Marignieu Ain
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-30
Date(s) :
2026-03-27
Philippe et Eric Angelot vous accueillent aux Portes ouvertes du Domaine Angelot pour une dégustation de leurs produits haute en couleur qui réveillera vos papilles !
Maison Angelot 121 Rue du lavoir Marignieu 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 42 18 84 contact@maison-angelot.com
English : Open doors at the Caveau Angelot
Philippe and Eric Angelot welcome you to the Domaine Angelot Open House for a colourful tasting of their products that’s sure to tantalise your taste buds!
L’événement Portes ouvertes au Caveau Angelot Marignieu a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier