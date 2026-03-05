Portes ouvertes au Caveau Angelot Maison Angelot Marignieu

Portes ouvertes au Caveau Angelot

Maison Angelot 121 Rue du lavoir Marignieu Ain

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-30

2026-03-27

Philippe et Eric Angelot vous accueillent aux Portes ouvertes du Domaine Angelot pour une dégustation de leurs produits haute en couleur qui réveillera vos papilles !

Maison Angelot 121 Rue du lavoir Marignieu 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 42 18 84 contact@maison-angelot.com

English : Open doors at the Caveau Angelot

Philippe and Eric Angelot welcome you to the Domaine Angelot Open House for a colourful tasting of their products that’s sure to tantalise your taste buds!

