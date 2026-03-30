Portes ouvertes au Caveau de Bacchus

4 Rue de la Boutière Montigny-lès-Arsures Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Cette année, on vous prépare quelque chose d’un peu différent… mais toujours avec l’esprit qui fait notre identité ??

Un moment convivial, authentique, où le vin, le partage et la bonne humeur seront au rendez-vous ????

On ne vous en dit pas encore trop… ??

Disons simplement que si vous avez aimé l’an dernier, vous allez adorer cette nouvelle édition… et si vous ne connaissez pas encore, c’est clairement le moment de venir découvrir ???? .

4 Rue de la Boutière Montigny-lès-Arsures 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Portes ouvertes au Caveau de Bacchus

L’événement Portes ouvertes au Caveau de Bacchus Montigny-lès-Arsures a été mis à jour le 2026-03-27 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)