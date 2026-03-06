Portes Ouvertes au Caveau Nuiton-Beaunoy Caveau Nuiton-Beaunoy Beaune
Portes Ouvertes au Caveau Nuiton-Beaunoy Caveau Nuiton-Beaunoy Beaune samedi 18 avril 2026.
Portes Ouvertes au Caveau Nuiton-Beaunoy
Caveau Nuiton-Beaunoy 97 route de Pommard Beaune Côte-d’Or
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-18
(Re) Découvrez le Chardonnay et le Pinot Noir à l’aveugle.
6 vins à déguster (1 Chardonnay de Bourgogne, 1 Chardonnay d’une autre région viticole française et 1 Chardonnay d’un autre pays viticole puis 1 Pinot Noir de Bourgogne, 1 Pinot Noir d’une autre région française et 1 Pinot Noir d’un autre pays)
Dégustation accompagnée de bouchées salées.
Un moment ludique tout en vous amusant grâce au challenge de la dégustation surprise ! .
Caveau Nuiton-Beaunoy 97 route de Pommard Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 25 01 03 lecaveau@nuiton-beaunoy.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Portes Ouvertes au Caveau Nuiton-Beaunoy
L’événement Portes Ouvertes au Caveau Nuiton-Beaunoy Beaune a été mis à jour le 2026-03-03 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne