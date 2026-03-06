Portes Ouvertes au Caveau Nuiton-Beaunoy Caveau Nuiton-Beaunoy Beaune

Portes Ouvertes au Caveau Nuiton-Beaunoy

Caveau Nuiton-Beaunoy 97 route de Pommard Beaune Côte-d’Or

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18

(Re) Découvrez le Chardonnay et le Pinot Noir à l’aveugle.

6 vins à déguster (1 Chardonnay de Bourgogne, 1 Chardonnay d’une autre région viticole française et 1 Chardonnay d’un autre pays viticole puis 1 Pinot Noir de Bourgogne, 1 Pinot Noir d’une autre région française et 1 Pinot Noir d’un autre pays)

Dégustation accompagnée de bouchées salées.

Un moment ludique tout en vous amusant grâce au challenge de la dégustation surprise ! .

Caveau Nuiton-Beaunoy 97 route de Pommard Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 25 01 03 lecaveau@nuiton-beaunoy.fr

