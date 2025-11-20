Portes ouvertes au centre de formation CLPS Agence REDON Redon

Portes ouvertes au centre de formation CLPS Jeudi 20 novembre, 13h00 Agence REDON Ille-et-Vilaine

La Semaine de l’Industrie édition 2025 est ouverte ! En Bretagne, de nombreux évènements sont organisés partout en région, mettant en lumière la richesse et la diversité du secteur industriel et de ses métiers. Le centre de formation CLPS à Redon vous propose de nombreuses formations professionnelles dans la production industrielle, la soudure, l’aide à la personne et la vente. Vous pouvez aussi y faire le point sur votre carrière, renforcer vos connaissances générales, trouver votre orientation

Agence REDON 35600 Redon Redon 35600 Ille-et-Vilaine Brittany

