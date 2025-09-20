Portes ouvertes au centre d’entretien routier Le Quesnoy

Portes ouvertes au centre d'entretien routier Le Quesnoy samedi 20 septembre 2025.

Portes ouvertes au centre d’entretien routier

7 route de Sepmeries Le Quesnoy Nord

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Le Département du Nord vous ouvre pour la première fois les portes de deux centres d’entretien routier. Habituellement fermés au public, ces sites techniques sont au cœur de l’entretien et de la sécurité de nos routes au quotidien.

7 route de Sepmeries Le Quesnoy 59530 Nord Hauts-de-France

English :

For the first time, the Département du Nord is opening the doors of its two road maintenance centers. Usually closed to the public, these technical sites are at the heart of the day-to-day maintenance and safety of our roads.

German :

Das Département Nord öffnet Ihnen zum ersten Mal die Türen von zwei Straßeninstandhaltungszentren. Diese technischen Einrichtungen, die normalerweise für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind, sind das Herzstück der täglichen Instandhaltung und Sicherheit unserer Straßen.

Italiano :

Per la prima volta, il Département du Nord vi apre le porte di due centri di manutenzione stradale. Solitamente chiusi al pubblico, questi siti tecnici sono al centro della manutenzione quotidiana e della sicurezza delle nostre strade.

Espanol :

Por primera vez, el Departamento del Norte le abre las puertas de dos centros de mantenimiento de carreteras. Habitualmente cerrados al público, estos centros técnicos están en el corazón del mantenimiento cotidiano y la seguridad de nuestras carreteras.

