Portes ouvertes au centre d’interprétation du Géoparc Beaujolais Fossilea Fossilea Saint-Jean-des-Vignes

Portes ouvertes au centre d’interprétation du Géoparc Beaujolais Fossilea 20 et 21 septembre Fossilea Rhône

Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans et 5 euros pour les adultes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le centre d’interprétation du Géoparc Beaujolais Fossilea ouvre ses portes ! Une occasion rêvée pour découvrir ce nouveau lieu d’exception niché entre les vignobles au sommet du village de Saint-Jean-des-Vignes ! Tout au long de la journée, profitez des visites guidées proposées par nos médiateurs et plongez au coeur des richesses du patrimoine naturel beaujolais !

Fossilea 116 chemin du Pinay Saint-Jean-des-Vignes 69380 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 87 64 63 76 https://www.fossilea.fr/ https://www.facebook.com/people/Fossilea/61573756373887/;https://www.instagram.com/fossilea_musee/;https://www.linkedin.com/company/fossilea/ Un lieu culturel et scientifique d’exception pour tout passionné de géosciences ou curieux de nature ! parking de 50 places ainsi qu’un parking de bus et de vélos. Les gares les plus proches sont celles de Lozanne et de Chazay-Marcilly. De Lyon, emprunter l’autoroute A6 puis la A89 avant de s’engager dans la sortie 37 direction Chazay d’Azergues. Emprunter alors la D70 puis tourner sur la D70E en direction de Saint-Jean-des-Vignes et du hameau Pierres Folles.

