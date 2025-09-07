Portes ouvertes au Centre équestre du Grand Rang Brienne-le-Château
Portes ouvertes au Centre équestre du Grand Rang Brienne-le-Château dimanche 7 septembre 2025.
23 Ter Rue Dominique Larrey Brienne-le-Château Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Début : 2025-09-07 14:00:00
fin : 2025-09-07 18:00:00
2025-09-07
Le Centre équestre du Grand Rang vous ouvre ses portes ! Plongez dans l’univers du cheval et de l’équitation au cours d’un après-midi animé.
Au programme
– Ateliers d’initiation avec des baptêmes à poney et des ateliers pansage
– Démonstations de Concours de Saut d’Obstacles
– Démonstrations d’Equifun (jeux)
– Prix du champion
Initiations à partir de 4 ans. Tous en selle ! .
23 Ter Rue Dominique Larrey Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 6 52 54 68 78 centreequestredugrandrang@gmail.com
