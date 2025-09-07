Portes ouvertes au Centre équestre du Grand Rang Brienne-le-Château

Portes ouvertes au Centre équestre du Grand Rang Brienne-le-Château dimanche 7 septembre 2025.

Portes ouvertes au Centre équestre du Grand Rang

23 Ter Rue Dominique Larrey Brienne-le-Château Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 14:00:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

Date(s) :

2025-09-07

Le Centre équestre du Grand Rang vous ouvre ses portes ! Plongez dans l’univers du cheval et de l’équitation au cours d’un après-midi animé.

Au programme

– Ateliers d’initiation avec des baptêmes à poney et des ateliers pansage

– Démonstations de Concours de Saut d’Obstacles

– Démonstrations d’Equifun (jeux)

– Prix du champion

Initiations à partir de 4 ans. Tous en selle ! .

23 Ter Rue Dominique Larrey Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 6 52 54 68 78 centreequestredugrandrang@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Portes ouvertes au Centre équestre du Grand Rang Brienne-le-Château a été mis à jour le 2025-08-23 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne