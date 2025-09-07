Portes ouvertes au centre équestre Ruffec

Portes ouvertes au centre équestre Ruffec dimanche 7 septembre 2025.

Portes ouvertes au centre équestre

Le Grand Tremble Ruffec Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche 2025-09-07 09:00:00

fin : 2025-09-07 17:00:00

2025-09-07

Les centres équestres de France ouvrent leurs portes au grand public. L’occasion pour chacun de découvrir les animations proposées par les clubs des environs.

Inscriptions et animations toute la journée.

Visite du centre équestre et baptème à poney. .

Le Grand Tremble Ruffec 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 72 63

English :

The equestrian centres of France open their doors to the general public. This is an opportunity for everyone to discover the activities offered by the clubs in the area.

German :

Die Reitzentren in Frankreich öffnen ihre Türen für die breite Öffentlichkeit. Eine Gelegenheit für jeden, die von den Vereinen in der Umgebung angebotenen Veranstaltungen zu entdecken.

Italiano :

I centri equestri francesi aprono le porte al pubblico. È un’occasione per tutti di scoprire le attività offerte dai club dei dintorni.

Espanol :

Los centros ecuestres franceses abren sus puertas al gran público. Es una oportunidad para que todo el mundo descubra las actividades que ofrecen los clubes de los alrededores.

