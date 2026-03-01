Portes Ouvertes au CFA BTP Moselle CFA BTP Moselle Montigny-lès-Metz

Portes Ouvertes au CFA BTP Moselle

Samedi 2026-03-14 08:30:00

2026-03-14 13:00:00

2026-03-14

Le CFA BTP Moselle organise une grande journée Portes Ouvertes afin de faire découvrir ses formations allant du CAP à Ingénieur.

Cet événement est l’occasion idéale pour rencontrer les équipes pédagogiques, visiter les ateliers, échanger avec des apprentis et découvrir les métiers du bâtiment et des travaux publics dans des conditions réelles.

Au programme Présentation des différentes filières et diplômes proposés, découverte des plateaux techniques et infrastructures du CFA, rencontres avec les formateurs, conseillers et apprentis, informations sur l’apprentissage, les modalités d’inscription et les débouchés.

Cet événement s’adresse à toute personne souhaitant s’orienter vers les métiers du BTP, aux familles, ainsi qu’aux professionnels ou partenaires intéressés par les formations et l’apprentissage.Tout public

CFA BTP Moselle 156 chemin de Blory Montigny-lès-Metz 57950 Moselle Grand Est +33 3 87 63 71 08

The CFA BTP Moselle is organizing a major Open Day to showcase its training courses, from CAP to Engineer.

This event is the ideal opportunity to meet the teaching teams, visit the workshops, talk to apprentices and discover the building and civil engineering trades under real-life conditions.

On the program: presentation of the different courses and diplomas on offer, discovery of the CFA’s technical facilities and infrastructures, meetings with instructors, advisors and apprentices, information on apprenticeships, enrolment procedures and job opportunities.

This event is aimed at anyone interested in the building and civil engineering trades, families, professionals and partners interested in training and apprenticeships.

