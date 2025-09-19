Portes ouvertes au CGPLI CGPLI (Centre Guadeloupéens pour les Langues Indiennes) Pointe-à-Pitre

Portes ouvertes au CGPLI CGPLI (Centre Guadeloupéens pour les Langues Indiennes) Pointe-à-Pitre vendredi 19 septembre 2025.

Vendredi réservé aux scolaires sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Le CGPLI CLUB est animé par le Conseil Guadeloupéen pour les Langues Indiennes. Il a pour objectif de contribuer à faire partager l’actualité linguistique et culturelle indienne et indo-guadeloupéenne.

Il aura le plaisir de vous faire partager l’histoire et l’actualité linguistique et culturelle indienne et indo-guadeloupéenne à l’occasion de ses portes ouvertes.

CGPLI (Centre Guadeloupéens pour les Langues Indiennes) 53 rue du chemin neuf 97110 Pointe-à-Pitre 97110 Sortie Sud-Est Guadeloupe Guadeloupe +590690352260 [{« type »: « phone », « value »: « 0690352260 »}, {« type »: « email », « value »: « cgpli@orange.com »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

CGPLI