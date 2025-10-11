Portes ouvertes au Champagne J. Charpentier Champagne J. Charpentier Cœur-de-la-Vallée
Portes ouvertes au Champagne J. Charpentier Champagne J. Charpentier Cœur-de-la-Vallée samedi 11 octobre 2025.
Portes ouvertes au Champagne J. Charpentier
Champagne J. Charpentier 88 rue de Reuil Cœur-de-la-Vallée Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-11
Tout public
Le Champagne J.Charpentier a le plaisir de vous accueillir à l’occasion de ses journées « Portes ouvertes », les samedi 11 et dimanche 12 octobre 2025.
Au programme de ces deux jours
– visite de caves
– dégustation de champagnes
– repas champenois
– exposition interactive sur la construction de notre territoire en l’honneur des 10 ans de l’inscription de la Champagne au patrimoine mondial de l’UNESCO.
À découvrir également produits fermiers (foie gras, confits, …), vignerons d’autres régions, miel… .
Champagne J. Charpentier 88 rue de Reuil Cœur-de-la-Vallée 51700 Marne Grand Est
English : Portes ouvertes au Champagne J. Charpentier
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Portes ouvertes au Champagne J. Charpentier Cœur-de-la-Vallée a été mis à jour le 2025-09-14 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne