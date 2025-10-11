Portes ouvertes au Champagne J. Charpentier Champagne J. Charpentier Cœur-de-la-Vallée

Champagne J. Charpentier 88 rue de Reuil Cœur-de-la-Vallée Marne

Tout public

Le Champagne J.Charpentier a le plaisir de vous accueillir à l’occasion de ses journées « Portes ouvertes », les samedi 11 et dimanche 12 octobre 2025.

Au programme de ces deux jours

– visite de caves

– dégustation de champagnes

– repas champenois

– exposition interactive sur la construction de notre territoire en l’honneur des 10 ans de l’inscription de la Champagne au patrimoine mondial de l’UNESCO.

À découvrir également produits fermiers (foie gras, confits, …), vignerons d’autres régions, miel… .

Champagne J. Charpentier 88 rue de Reuil Cœur-de-la-Vallée 51700 Marne Grand Est

