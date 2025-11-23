Portes ouvertes au Champagne Paul Leredde Crouttes-sur-Marne
Portes ouvertes au Champagne Paul Leredde Crouttes-sur-Marne dimanche 23 novembre 2025.
Portes ouvertes au Champagne Paul Leredde
49 Rue de Bezu le Guery Crouttes-sur-Marne Aisne
Tarif : 32 – 32 – 32 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 11:00:00
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Les Portes ouvertes chez le champagne Paul Leredde un volet de l’histoire champenoise à découvrir.
Un belle journée portes ouvertes avec son diaporama Les innovation en culture champenoise , visite des vignes (si le temps le permet) et une visite de la cave en faisant tourner les machines ! .
49 Rue de Bezu le Guery Crouttes-sur-Marne 02310 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 82 09 41 contact@champagne-paul-leredde.com
English :
Open House at Paul Leredde Champagne: discover the history of Champagne.
German :
Offene Türen bei der Champagnerfirma Paul Leredde ein Teil der Geschichte der Champagne, den es zu entdecken gilt.
Italiano :
L’Open House di Paul Leredde Champagne è un’occasione per scoprire la storia della regione dello Champagne.
Espanol :
La jornada de puertas abiertas de Paul Leredde Champagne es una oportunidad para descubrir la historia de la región de Champagne.
