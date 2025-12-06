Portes ouvertes au Champagne Paul Leredde Crouttes-sur-Marne

Portes ouvertes au Champagne Paul Leredde

49 Rue de Bezu le Guery Crouttes-sur-Marne Aisne

Début : 2025-12-06 11:00:00

fin : 2025-12-06

Les Portes ouvertes chez le champagne Paul Leredde un volet de l’histoire champenoise à découvrir.

Un belle journée portes ouvertes avec son diaporama « Les innovation en culture champenoise », visite des vignes (si le temps le permet) et une visite de la cave « en faisant tourner les machines »! .

49 Rue de Bezu le Guery Crouttes-sur-Marne 02310 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 83 51 14 contact@lesportesdelachampagne.com

English :

Open House at Paul Leredde Champagne: discover the history of Champagne.

German :

Offene Türen bei der Champagnerfirma Paul Leredde ein Teil der Geschichte der Champagne, den es zu entdecken gilt.

Italiano :

L’Open House di Paul Leredde Champagne è un’occasione per scoprire la storia della regione dello Champagne.

Espanol :

La jornada de puertas abiertas de Paul Leredde Champagne es una oportunidad para descubrir la historia de la región de Champagne.

