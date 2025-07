Portes ouvertes au chantier de fouilles Cap du Pou Le Rozel

Portes ouvertes au chantier de fouilles Cap du Pou

Cap du Pou Le Rozel Manche

Début : 2025-07-14 09:30:00

fin : 2025-07-14 12:00:00

2025-07-14

Sur le site du cap du Pou versant Surtainville avec démonstrations (allumage du feu, taille de silex…).

Cap du Pou Le Rozel 50340 Manche Normandie +33 2 33 88 33 99

English : Portes ouvertes au chantier de fouilles Cap du Pou

at the Cap du Pou site on the Surtainville side, with demonstrations (fire lighting, flint knapping, etc.)

German :

Auf dem Gelände des Cap du Pou in Richtung Surtainville mit Vorführungen (Feuermachen, Feuersteinschleifen usw.).

Italiano :

Presso il sito di Cap du Pou, sul lato di Surtainville, con dimostrazioni (accensione del fuoco, lavorazione della selce, ecc.).

Espanol :

En el yacimiento de Cap du Pou, en el lado de Surtainville, con demostraciones (encendido de fuego, talla de sílex, etc.).

