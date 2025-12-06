PORTES OUVERTES AU CHÂTEAU DE JONQUIÈRES Jonquières

PORTES OUVERTES AU CHÂTEAU DE JONQUIÈRES

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

10h à 18h

Entrée libre

Le château de Jonquières ouvre ses portes pour les fêtes de fin d’année. Au programme, visites commentées à 11h et 15h. Découverte du parc, histoire du château, présentation des chais et explication des étapes d’élaboration des vins.

Toute la journée, dégustation des vins du domaine et de l’huile d’olive, dégustation du pain au levain naturel préparé par Lela du restaurant Le Chêne, la guinguette estivale du domaine, visite libre du domaine et vente sur place des vins et de l’huile d’olive. .

Free admission

