PORTES OUVERTES AU CHÂTEAU DE JONQUIÈRES Jonquières
PORTES OUVERTES AU CHÂTEAU DE JONQUIÈRES Jonquières samedi 13 décembre 2025.
PORTES OUVERTES AU CHÂTEAU DE JONQUIÈRES
Route de Saint-Saturnin Jonquières Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
10h à 18h
Château de Jonquières
Entrée libre
Route de Saint-Saturnin 34725 Jonquières
vin@chateau-jonquieres.com
0666542266
Le château de Jonquières ouvre ses portes pour les fêtes de fin d’année. Au programme, visites commentées à 11h et 15h. Découverte du parc, histoire du château, présentation des chais et explication des étapes d’élaboration des vins.
Toute la journée, dégustation des vins du domaine et de l’huile d’olive, dégustation du pain au levain naturel préparé par Lela du restaurant Le Chêne, la guinguette estivale du domaine, visite libre du domaine et vente sur place des vins et de l’huile d’olive. .
Route de Saint-Saturnin Jonquières 34725 Hérault Occitanie +33 6 66 54 22 66
English :
10am to 6pm
Jonquières Castle
Free admission
Route de Saint-Saturnin 34725 Jonquières
vin@chateau-jonquieres.com
0666542266
L’événement PORTES OUVERTES AU CHÂTEAU DE JONQUIÈRES Jonquières a été mis à jour le 2025-12-04 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT