Le temps d’un week-end (ou d’une journée), le Château de la Calonnière vous invite à une immersion au cœur de son terroir. Venez découvrir un domaine engagé en viticulture biologique, où chaque cuvée raconte une histoire de sol, de climat et de passion.

Au programme visite des caves, échanges avec les vignerons, découverte des nouveaux millésimes et dégustation de toutes les couleurs du vin blancs, rosés et rouges reflets de la richesse du vignoble et du savoir-faire du domaine.

Pour prolonger l’expérience, flânez sur le marché artisanal, profitez d’une petite restauration sur place, et laissez les enfants s’amuser grâce aux jeux et animations prévus pour eux.

Un week-end placé sous le signe du partage, de la convivialité et de l’art de vivre local, à vivre en famille ou entre amis, au cœur des paysages viticoles de l’Anjou. .

English :

Château de la Calonnière opens its doors to you for a convivial moment in the heart of the vineyard. With family or friends, come and discover the estate, meet the winemakers, taste the wines and enjoy the entertainment in a festive, warm and authentic atmosphere, true to the spirit of the terroir

