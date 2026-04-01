Portes ouvertes au château de Puybarban Château de Puybarban Puybarban
Portes ouvertes au château de Puybarban Château de Puybarban Puybarban dimanche 19 avril 2026.
Puybarban
Portes ouvertes au château de Puybarban
Château de Puybarban 215 Route du château Puybarban Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 10:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-19
L’association Bouillon de Cultures a le plaisir d’organiser, en collaboration avec le Château de Puybarban, une journée Portes Ouvertes qui se tiendra le dimanche 19 avril 2026. Les artisans partenaires de l’association seront présents pour partager leur univers à travers des démonstrations de savoir-faire, des présentations de leurs métiers, ainsi que la vente de leurs créations. L’événement a pour objectif de mettre en lumière la richesse artisanale du territoire, de favoriser les rencontres entre visiteurs et créateurs, et de permettre au public de découvrir Bouillon de Cultures ainsi que ses ateliers Master Class. Il offre également une immersion dans le patrimoine local grâce à la découverte du château de Puybarban. Ouvert à toutes et tous?! Curieux, amateurs, passionnés, explorateurs urbains, touristes en quête d’émotions nouvelles.. .
Château de Puybarban 215 Route du château Puybarban 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 12 99 00 bouillondecultures33@gmail.com
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L’événement Portes ouvertes au château de Puybarban Puybarban a été mis à jour le 2026-04-08 par OT de l’Entre-deux-Mers